В Уфе наградили лучших специалистов РКБ имени Куватова Фото: пресс-служба Минздрава РБ В Уфе наградили лучших специалистов РКБ имени Куватова Фото: пресс-служба Минздрава РБ

УФА, 22 дек 2016. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В четверг, 15 декабря, в Уфе состоялось награждение лучших специалистов Республиканской клинической больницы имени Г.Г.Куватова. Торжество прошло в ГКЗ «Башкортостан».

От имени Минздрава республики коллектив больницы поздравил первый заместитель министра Назир Мингазов. Он отметил значимый вклад каждого специалиста в развитие здравоохранения и вручил награды лучшим специалистам в разных номинациях и бригаде хирургов за уникальную операцию, спасшую жизнь человека.

По итогам 2016 года в номинации «Лучший заведующий отделением» — стала заведующая гематологическим отделением Гульшат Гайсарова; «Лучшим врачом по диагностическим исследованиям» признан заведующий биопсийным отделом — врач-патологоанатом Салават Тухфаев; «Лучший хирург» — Айрат Мустафин; «Лучший терапевт» — врач-гастроэнтеролог консультативной поликлиники Инна Никитина; «Лучший акушер-гинеколог, неонатолог» — Раиля Зайнуллина; «Лучший анестезиолог-реаниматолог» — врач-анестезиолог-реаниматолог нейрореанимационного отделения Татьяна Киреенко; «Лучший специалист со средним медицинским образованием» — Ирина Мухамадиева; «Лучшая процедурная, перевязочная медсестра» — Аида Баскунова; «Лучшая операционная медсестра» — Лилия Соловьева; «Лучший младший медицинский работник» — Зилия Камалетдинова; «Лучший служащий года» — Минзифа Тотоева; «Лучший молодой специалист» — врач-эндокринологАнастасия Бруй и врач торакальный хирург Руслан Магданов;

«За активное участие в общественной жизни больницы» отмечены Фаил Мухамедьянов, Ольга Асманова, Артур Звездин, Дмитрий Филиппов.

«Памяти заслуженного врача Республики Башкортостан, заведующего хирургическим отделением Пешкова Н.В. — за уникальную операцию, спасшую жизнь человека» отмечена бригада оперирующих врачей: заведующий хирургическим отделением Ильдар Салимгареев, хирурги: Айрат Мустафин и Олег Нечаев.

«За уникальный метод лечения, спасший жизнь человека» — бригада врачей: Гузель Кучукова, Рамиль Валишин, Эльвира Закирова, Нелля Филинова.

«За верность профессии» награждены Равиль Фахрутдинов, Людмила Куклина, Рашит Шарипов, Лилиянна Мажерина, Римма Ахмаметьева, Роза Булякова, уточнили в пресс-службе Минздрава РБ.