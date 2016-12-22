Уфимские мини-футбольные «витязи» хотят в Суперлигу Фото: Дмитрий Слезин





















Уфимские мини-футбольные «витязи» хотят в Суперлигу Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 22 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Мини-футбольная команда «Витязь-ГТУ» (Уфа) завершила игровой год в российской Высшей лиге выступлением в IV туре в Екатеринбурге. Там команда Павла Смильгина, созданная только перед началом нынешнего сезона, впервые проиграла в текущем турнире. На то были свои причины, среди которых и некоторые симптомы «звездной болезни» (все-таки лидировали после трех туров) и стечение обстоятельств (проигранные матчи были после тяжелых поединков накануне).

Уфимцы уступили в столице Урала «Кургану» (0:2), которому победа была нужна, чтобы дать понять руководству, что команда нужна всем. Второе поражение – местному «ЗиК-УрФУ» в упорной борьбе – 1:2.

Тем не менее, новичок лиги в квартете сильнейших, одержав восемь побед, два раза сыграв вничью и уступив дважды. Команда из Уфы – одна из результативных (забила 50, пропустила 31 мяч).

«Витязи» пригласили на открытую тренировку на свою тренировочную базу представителей СМИ, после чего ответили на вопросы на пресс-конференции.

«Идея создать команду для высшей лиги была давно, и вот мы созрели для этого. Спасибо руководству, что услышали нас и «Витязь-ГТУ» появился, — рассказал руководитель «витязей» Олег Печенкин, в прошлом известный футбольный вратарь республики. – С приходом Павла Смильгина на тренерский мостик у нас образовался костяк команды – сплав опыта и молодости, и результат не заставил себя долго ждать».

«Если бы мне в начале сезона сказали, что мы будем идти после 12 игр на четвертом месте, я бы не то чтобы удивился, но ответил бы, что это не реально, — признался главный тренер Витязь-ГТУ Павел Смильгин. — Однако сейчас я как тренер и ребята нашей команды очень сильно расстроены, что мы не первые, а только четвертые. Та самоотдача, то желание, та неуемная жажда борьбы на всей площадке дали не просто результат, а такой результат, что удивил не только наших соперников, но и руководство Ассоциации мини-футбола России».

«Мы любительская команда, пока мы прощупываем этот турнир. Глобальных задач пока не имеем права ставить. Будем играть и стараться побеждать в каждом матче, чтобы показать максимальный результат», — поделился задачами на сезон Печенкин.

Павел Смильгин не стал скрывать, что стремится попасть в финальный турнир и даже победить в Высшей лиге, чтобы открыть путь в Суперлигу, где когда-то выступала «Тималь» нынешнего генерального директора ФК «Уфа» Шамиля Газизова.

Пятый тур первенства Высшей лиги для уфимских «витязей» пройдет в Сургуте в конце января 2017 года.