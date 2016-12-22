Рустэм Хамитов встретился с врачами, вошедшими в список лучших терапевтов России Фото: Олег Яровиков

















Рустэм Хамитов встретился с врачами, вошедшими в список лучших терапевтов России Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 дек 2016. /ИА «Башинформ», Александр Смирнов/.

22 декабря в Доме Республики Глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с участковыми врачами, вошедшими в список 500 лучших терапевтов России.

– Хочу поздравить вас с теми достижениями, которые у вас есть и благодаря которым наша республика на хорошем счету с точки зрения оказания услуг здравоохранения, помощи людям. Вы – наши лучшие врачи-терапевты, – сказал руководитель региона. – Хочу, чтобы ваш пример вдохновил ваших коллег. Вы работаете в таких же условиях, как и все остальные, – не лучше и не хуже. Но вы добиваетесь успехов. Это говорит только о том, что добросовестное отношение к делу, к своей работе, безусловно, даёт результат. И в этой части мы будем делать всё, чтобы помогать вам и всему врачебному сообществу побеждать смертность, противостоять тем вызовам, которые есть сегодня. Ваш опыт показывает, что можно добиваться значимых, серьёзных результатов. Огромное спасибо вам за это.

Первый в Российской Федерации рейтинг деятельности участковых врачей-терапевтов и врачей общей практики, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, опубликован 18 октября 2016 года. Это независимая оценка качества работы врачей, основанная на таких значимых показателях, как смертность, число госпитализации, число пройденных диспансеризаций, число вызовов скорой помощи. В рейтинг вошли участковые врачи-терапевты и врачи общей практики, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.

Глава республики вручил дипломы врачам, вошедшим в ТОП-500 лучших терапевтов России, а также коллективу женской консультации № 2 родильного дома № 3 за победу в номинации «Лучшая женская консультация» по итогам конкурса на звание лучшей медицинской организации акушерско-гинекологического профиля Приволжского федерального округа.

В беседе с врачами Рустэм Хамитов рассказал о планах по строительству и реконструкции медицинских учреждений республики. В частности, планируется строительство новых корпусов Республиканского кардиологического центра и Республиканского клинического онкологического диспансера в Уфе.

– Кроме Уфы мы, безусловно, смотрим, в каком состоянии находятся наши больницы, поликлиники в городах, муниципалитетах, сёлах, – подчеркнул Глава Башкортостана. – Понимаем, что в Учалах надо строить хирургический корпус. Надо довести работу по больнице в Салавате. Надо построить ряд детских поликлиник на западе республики, в частности, в Дюртюлях, Туймазах. Надо отремонтировать хирургический корпус в Октябрьском. Мы всё это сделаем. И немало уже сделали, на самом деле. Движемся вперёд, есть у нас неплохие результаты. Но, конечно, работы ещё очень много.