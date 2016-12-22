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22 декабря Четверг

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Лучшим учителям республики вручат премии Главы Башкортостана

ОБЩЕСТВО

Лучшим учителям республики вручат премии Главы Башкортостана Фото: Олег Яровиков

Лучшим учителям республики вручат премии Главы Башкортостана Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 дек 2016. /ИА «Башинформ»/.

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» Правительством РБ подписано распоряжение о присуждении премии Главы Башкортостана педагогическим работникам, подготовившим победителей и призеров международных, всероссийских, межрегиональных, республиканских олимпиад, конкурсов, фестивалей и спортивных соревнований.

Всего 87 педагогов получат материальное вознаграждение. Из них восемь премий по 60 тысяч рублей, 79 премий по 30 тысяч рублей.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на вице-премьера Салавата Сагитова.

Теги: Глава РБ,премии,учителя
 
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