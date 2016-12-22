В Башкирии наградили лучших парламентских журналистов
УФА, 22 дек 2016. /ИА «Башинформ»/.
В Башкортостане 22 декабря состоялось награждение победителей конкурса среди журналистов на лучший материал по парламентской тематике. Председатель Госсобрания республики Константин Толкачёв вручил призерам Благодарственные письма и ценные подарки.
Оргкомитет конкурса рассмотрел 162 авторские работы в трех номинациях. По итогам отбора в номинации «Печатные средства массовой информации» лучшими стали представитель газеты «Кызыл тан» Фанус Хабибуллин и авторский коллектив газеты «Комсомольская правда-Уфа». Корреспондент телеканала «Россия-Башкортостан» Светлана Маркина победила в номинации «Телевидение, радио». Среди сетевых изданий награждены два представителя агентства «Башинформ» — фотограф Олег Яровиков и специальный корреспондент Арина Рахимкулова, занявшая первое место.