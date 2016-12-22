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22 декабря Четверг

Уфа   °

В Башкирии более 120 школьников получили «незачет» за итоговое сочинение

ОБЩЕСТВО

В Башкирии более 120 школьников получили «незачет» за итоговое сочинение Фото: Андрей Старостин

В Башкирии более 120 школьников получили «незачет» за итоговое сочинение Фото: Андрей Старостин

УФА, 22 дек 2016. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане Министерство образования подвело итоги написания итогового сочинения. 7 декабря 18 476 выпускников республики писали сочинение, 312 человек выбрали изложение.

Работы проверяли и оценивали муниципальные экспертные комиссии. По результатам экзамена свыше 99 процентов учащихся получили «зачет», не зачтены работы у 0,68 процента.

Теги: ЕГЭ,итоговое сочинение
 
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