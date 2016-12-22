В электричках Башкирии появились стойки для зарядки гаджетов Фото: Олег Яровиков
В электричках Башкирии появились стойки для зарядки гаджетов
В электричках Башкирии появились стойки для зарядки гаджетов Фото: Олег Яровиков
УФА, 22 дек 2016. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
В двух вагонах электропоезда «Муса Гареев» Башкортостанской пригородной пассажирской компании появились специальные стойки для зарядки гаджетов. Как сообщает пресс-служба БППК, теперь пассажиры могут зарядить свои телефоны, планшетные компьютеры, плееры и другие электронные приспособления.
Устройства появились благодаря настойчивым просьбам студентов и школьников. В планах БППК установить стойки, а также телевизионную аппаратуру и Wi-Fi в других поездах компании.