Художники Башкирии на выставке «Лики России» представили одну из самых ярких коллекций

УФА, 22 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Художники Башкортостана принимают участие во всероссийской выставке «Лики России». С 8 декабря 2016 года по 28 февраля 2017 года в Архангельске проходит масштабная всероссийская художественная выставка «Лики России».

От республики в проекте принимают участие 30 художников, среди которых уже известные и признанные мастера, а также молодые авторы — выпускники Уфимского института искусств. На выставке «Лики России» Башкортостан представляет одну из самых больших творческих групп художников, среди которых много ярких имен.

Организаторы проекта — Всероссийская творческая общественная организация «Союз художников России» и Правительство Архангельской области. Среди участников — художники Дальнего Востока, Сибири, Урала, Центра, Поволжья, Юга и Севера страны. На выставке представлено шесть тысяч произведений 1500 лучших художников страны. Работы раскрывают темы жизни людей в современном мире, самобытности традиций и уникальности культурных традиций регионов. Живописные полотна, графические листы, скульптурные композиции, декоративно-прикладное искусство воссоздают яркий и выразительный образ России. Проект «Лики России» представлен в четырех экспозиционных пространствах: Государственном музейном объединении «Художественная культура Русского Севера», выставочном зале Архангельского отделения Союза художников России, историко-архитектурном комплексе «Архангельский Гостиный двор» и Архангельской областной научной библиотеке имени Н.А. Добролюбова.