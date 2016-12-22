Собираемость взносов на капремонт в домах Башкирии ожидается на уровне 90 процентов Фото: Георгий Шишкин Собираемость взносов на капремонт в домах Башкирии ожидается на уровне 90 процентов Фото: Георгий Шишкин

УФА, 22 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

К концу года собираемость взносов в Башкортостане на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ожидается на уровне 90 процентов. В 2014 году этот показатель в республике не превышал 51 процента.

«Своими взносами собственники жилья голосуют за проведение капитального ремонта в домах. По собираемости платы за капремонт Башкортостан занимает 15-16 место в России. На сегодняшний день средний показатель по республике достигает 88,2 процента», — констатировал на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» генеральный директор НОФ «Региональный оператор РБ» Борис Герасимов.

По данным на 19 декабря, самая высокая собираемость взносов на проведение капитального ремонта в многоквартирных домах зафиксирована в Ермекеевском районе — 99,1 процента. В Кумертау этот показатель равен 94,9 процента, в Белебеевском районе — 94,1 процента, Стерлитамаке — 93,1 процента, Бирском районе — 92,2 процента.

В столице Башкортостана собираемость взносов на капремонт достигает 86,9 процента.

Самые низкие показатели по плате за капитальный ремонт в многоквартирных домах зафиксированы в Баймакском районе — 59,8 процента, а также в Кигинском и Салаватском районах — 61 и 64,7 процента, соответственно.

Именно с учетом собираемости взносов в муниципалитетах будет формироваться план проведения капремонта в домах на последующие годы. Соответственно, в районах с низкой собираемостью взносов объемы проведения капитального ремонта будут меньше, отметил на пресс-конференции замминистра жилищно-коммунального хозяйства Башкортостана Альфред Зиннатуллин.

Как сообщало агентство «Башинформ», с 2017 года Региональный оператор переходит на трехлетнюю систему планирования проведения капремонта в многоквартирных домах. До этого времени план ремонтных работ утверждался на год.