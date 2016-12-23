В новогоднюю ночь абоненты «МегаФона» передадут терабайты поздравлений в обновленной сети

УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ»/.

В этом году «МегаФон» в Башкортостане завершил подготовку сети к новогодней ночи в разы быстрее. Уже сейчас оборудование оператора полностью готово для того, чтобы соединить абонентов республики с близкими в любой точке мира, передать миллионы сообщений и терабайты интернет-трафика с поздравлениями. Ускоренные темпы подготовки сети стали возможны благодаря проведенной модернизации и унификации сети 2G в республике.

После произведенного в течение года обновления базовых станций отпадает необходимость выезда технического специалиста на место для включения дополнительного передатчика при увеличении нагрузки. Включение дополнительной мощности даже в самых отдаленных районах, например, в селе Месягутово, теперь происходит дистанционно. Это существенно сокращает время реакции на изменение нагрузки, а значит обеспечивает качественную работу сети.

Проанализировав прошлогодние данные о работе оборудования в новогоднюю ночь в Республике Башкортостан, технические специалисты выявили районы, в которых потребовалось расширение емкости сети и увеличение числа передатчиков. Если пять лет назад основной акцент в подготовке перед новым годом был на местах массовых гуляний, то сегодня сеть здесь готова к нагрузкам на протяжении всего года. В последние три года в зоне внимания во время предновогодней подготовки оказались «спальные» районы Уфы. И это неудивительно, учитывая насыщенную многоэтажную застройку и высокую плотность молодого населения, активно пользующегося современными гаджетами и мобильным интернетом. Кроме того, дистанционное расширение каналов и мощностей произведено в городах Октябрьский, Туймазы, Белебей. Здесь проживают наиболее активные абоненты оператора, первыми оценившие качественные изменения в работе «МегаФона». В этих городах модернизация была проведена еще летом. В результате, благодаря увеличению покрытия каждой базовой станции, повысились успешность голосовых вызовов и качество сигнала внутри зданий.

«В этом году мы провели масштабную работу, завершив к Новому году замену всех базовых станций второго поколения, а это треть всего оборудования. В результате переключение телефонов между сетями 2G, 3G, и 4G происходит быстрее. Это экономит работу батарей мобильных устройств и способствует быстрой работе мобильного интернета. Кроме того, такая «однородность» обеспечивает более высокое качество услуг и возможность быстрее подстраивать сеть под нужды абонентов, например, к нагрузкам перед новогодними праздниками. Если раньше подготовка сети к Новому году занимала примерно месяц, то в этом году мы уложились в две недели», – рассказал директор отделения по Республике Башкортостан компании «МегаФон» Дамир Байгильдин.