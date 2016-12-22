В Уфу на новогоднюю елку Главы республики пригласили 780 отличившихся детей со всей Башкирии Фото: автор





















В Уфу на новогоднюю елку Главы республики пригласили 780 отличившихся детей со всей Башкирии Фото: автор

УФА, 22 дек 2016. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

22 декабря в Уфу, в Государственный концертный зал «Башкортостан», на ежегодную новогоднюю елку Главы республики приехали 780 детей из разных городов и районов региона. Обладателями билетов на главное новогоднее мероприятие стали лучшие из лучших — отличники учебы, победители предметных олимпиад, спортивных мероприятий, лауреаты фестивалей художественной самодеятельности, дети из семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга, а также дети из многодетных малоимущих семей.

В столицу учащиеся из отдаленных районов прибыли еще накануне, их разместили в санатории «Зеленая роща». На новогоднем утреннике в ГКЗ «Башкортостан» артисты организовали для детворы праздничную программу с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей. Не обошлось и без традиционного торжественного хоровода вокруг зеленой елки и фото на память. Для детей было организовано театрализованное представление «Секрет волшебной кинокамеры», посвященное Году российского кино.

От имени Главы Башкортостана собравшихся поздравил заместитель Премьер-министра Правительства республики Салават Сагитов.

«Дорогие дети, вы все уже совершили хороший шаг вперед — в течение всего года старались учиться, развиваться в самых разных направлениях. Я больше чем уверен, что совсем не за горами то время, когда мы в этом зале будем чествовать вас как известных ученых, политиков, деятелей культуры и образования, артистов. Желаю, чтобы вы как можно дольше верили в волшебство и исполнение желаний, только для этого надо очень сильно стараться. С наступающим Новым годом!», — сказал заместитель Премьер-министра Правительства РБ.

После спектакля для детей из муниципальных районов будет устроен праздничный обед в санатории «Зеленая роща», сообщила главный специалист Министерства образования РБ Рамзия Биккужина. На память о новогодней елке учащиеся получили мягкие игрушки, сладкие подарки, а также книгу издательства «Китап» «Аленький цветочек» С.Т. Аксакова на русском, башкирском и английском языках с эксклюзивными иллюстрациями.