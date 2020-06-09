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Радий Хабиров обратился к пожилым жителям Башкирии: «Нужно немножко потерпеть»

ПОЛИТИКА
Фото: сайт Главы РБ

Радий Хабиров обратился к пожилым жителям Башкирии: «Нужно немножко потерпеть» Фото: сайт Главы РБ

Сегодня, 9 июня, глава Башкирии Радий Хабиров провел онлайн-встречу с представителями общественных организаций ветеранов, советов ветеранов городов и районов республики. Руководитель региона предложил участникам встречи обсудить, как защитить старшее поколение жителей республики от коронавирусной инфекции. По его словам, сегодня в числе инфицированных COVID-19 около 300 человек старше 75 лет.

«Я хотел с вами поговорить. Честно скажу, уже не знал к кому обратиться. Решил к вам. Меня больше всего смущает, что в доле заболевших сильно и ощутимо появляются пожилые люди. К сожалению, пожилые люди болеют тяжелее. У нас на данный момент на аппаратах ИВЛ 44 человека – большинство из них пожилые люди»,— отметил Радий Хабиров.

Он обратился к участникам встречи с просьбой еще немножко потерпеть. «Через вас я хотел дать сигнал: нам бы еще немножко потерпеть, каких-то две-три недели, в плане соблюдения инфекционной безопасности пожилыми людьми. Особенно это касается поездок в общественном транспорте, посещения мест с большим скоплением людей», — добавил он.

Со словами поддержки в этот непростой для всей страны период в адрес Радия Хабирова высказались председатель республиканского совета ветеранов Валерий Шарипов, а также председатель региональной общественной организации «Народный университет третьего возраста» Рафик Хайдаров, который рассказал о том, как востребованы программы университета.

«Оформите мое поручение по дальнейшей поддержке университета, — ответил на это Радий Хабиров. — У нас принцип такой: все, что полезно и работает, живое, настоящее мы будем поддерживать. На это мы деньги всегда найдем».

ИА «Башинформ»
Теги: Радий Хабиров, ветераны
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