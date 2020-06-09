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В России появится нацпроект по поддержке туризма

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

В России появится нацпроект по поддержке туризма Фото: Олег Яровиков

В России сейчас разрабатывается новый — 14-й национальный проект, направленный на поддержку внутреннего и въездного туризма. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на президента «Опоры России» Александра Калинина.

Главная задача нового нацпроекта — увеличение туристического потока и рост выручки в отрасли. Для этого российское правительство намерено начать софинансирование расходов туроператоров, а также удешевлять перевозки, внедрять электронные визы для иностранцев.

Ожидается, что реализация 14-го по счету проекта начнется уже в следующем году и потребует не менее 80 млрд рублей ежегодно.

«Сейчас самое время создать нацпроект по внутреннему и въездному туризму, — убежден Александр Калинин. — Учитывая ситуацию на внешних рынках и тот факт, что россиян пока не пускают за границу, он приобретает большую актуальность».
Подготовку нацпроекта в правительстве ведут восемь рабочих групп под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В составе таких групп — представители деловых объединений, государственных компаний, профильных ассоциаций.

Национальные проекты — это приоритетные направления развития страны до 2024 года, определенные в майском указе президента России Владимира Путина.

На данный момент насчитывается 13 нацпроектов. Среди них — «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда», «Наука», «Цифровая экономика», «МСП и поддержка предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт», а также комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Суммарный бюджет нацпроектов до конца 2024 года составляет 25,7 трлн рублей.

К примеру, только в Башкортостане общий объем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию нацпроектов в 2020 году, превышает 31 млрд рублей. Из них 20 млрд рублей — федеральные средства.

По уровню федерального финансирования республика занимает сейчас второе место в Приволжском федеральном округе после Самарской области.

Галина Бахшиева
Теги: нацпроекты, Путин, туризм
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