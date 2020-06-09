Поправки в Конституцию важны для формирования ответственного отношения к животным

Закрепление поправок в Конституцию — важный вклад в воспитательную функцию государства по гуманному отношению к животным, считает член Общественной палаты Башкортостана, зоозащитник Татьяна Чадченко.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 1 июля 2020 года. Одной из поправок является норма об ответственном отношении к животным.

Согласно поправкам, которые предлагается внести в статью 114 Основного закона, Правительство РФ

«осуществляет меры, направленные на сохранение уникального природного и биологического многообразия страны, формирование в обществе ответственного отношения к животным».

﻿«Часть законов в нашей стране касаемо животных имеют значение и силу, часть — носят чисто нормативный характер, применяются крайне редко, — говорит Татьяна Чадченко. — Хорошо, что поправки о защите животных внесены в Конституцию РФ. Смысл поправки состоит в том, чтобы на законодательном уровне усилить защиту животных, формируя в обществе ответственное отношение к ним. Закрепление этих поправок — важный вклад в воспитательную функцию государства по гуманному отношению к животным и к природе».