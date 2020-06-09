Фото: Олег Яровиков В России создадут единый информационный регистр сведений о населении Фото: Олег Яровиков

Президент России Владимир Путин 8 июня подписал закон о создании единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении страны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

На ресурсе будут собраны базовые (ФИО, дата и место рождения и смерти, пол, СНИЛС, ИНН) и дополнительные (семейное положение, родственные связи) сведения о россиянах и иностранцах, проживающих и работающих в России.

Создание регистра необходимо для систематизации данных, содержащихся на государственных и муниципальных информационных ресурсах. Оператором ресурса определена Федеральная налоговая служба (ФНС). Это ведомство будет отвечать и за защиту сведений.

Информацию из регистра смогут запрашивать государственные и муниципальные органы, внебюджетные фонды, избирательные комиссии, а также сами граждане (свои персональные данные) и их законные представители. Собранные сведения можно будет использовать для нотариальных действий.

По данным «Известий», авторы законопроекта поясняли, что с помощью регистра можно будет бороться с мошенничеством при получении мер соцподдержки, уплаты налогов и других сборов. Единая база данных позволит собрать всю информацию о населении в одном месте и сократит время получения необходимых документов для граждан.

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года, а требование об использовании регистра как единственного и обязательного источника сведений — с 2023 года. Переходный период, в рамках которого ожидается введение нескольких правовых норм, предусмотрен до конца 2025 года.