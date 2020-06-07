Навального назвали «власовцем» современности

Член Центрального штаба ОНФ, председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова назвала Алексея Навального и его сторонников «власовцами» современного общества.

Поводом для такого заявления стал комментарий Навального, назвавшего участников ролика от RT, читающих преамбулу к Конституции, «предателями», «продажными холуями» и «позором страны».

В числе участников ролика — ветеран Великой Отечественной Войны Игнат Артеменко, с 17 лет оказавшийся в партизанском лагере, участник боев за освобождение Белоруссии, Харьковского сражения, позднее воевавший в составе Второго Белорусского фронта.

После войны он продолжил службу в армии. Ушел в отставку в звании полковника, отдав армии 39 лет.

«Никогда ничего не писала про Навального. Но в этой ситуации молчать не могу. Это мерзко. Просто мерзко, — написала в соцсетях Ольга Амельченкова. — Оскорбить ветерана Великой Отечественной войны ради собственного пиара может только свинья и подлец. Страшно другое: с их стороны такое происходит не впервые. Достаточно вспомнить, что его сторонники загружали на сайт Бессмертного полка онлайн фашистов и предателей и сейчас обвиняются по статье реабилитации нацизма. Становится понятно, что это системная полноценная кампания по разрушению исторической памяти. Это «власовцы» современного общества. Противно жить с такими людьми в одной стране».