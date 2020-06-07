Крайне отрицательно отношусь к Навальному и его очередному пасквилю - Александр Кузнецов

Руководитель регионального отделения «Союза пенсионеров России» Александр Кузнецов резко раскритиковал Алексея Навального, прокомментировавшего ролик от RT, где известные люди читают преамбулу к Конституции.

Навальный назвал всех участников ролика продажными холуями и предателями, включая ветерана Великой Отечественной Войны Игната Артеменко.

«Я крайне отрицательно отношусь к Алексею Навальному и его очередному пасквилю. Какое он вообще имеет право так унижать ветеранов войны, заслуженных людей. Что он сам представляет из себя? Ни-че-го, — заявил Александр Кузнецов. — Все, на что способен Навальный — это ломать судьбы детям, воздействовать на детскую аудиторию, на не сформировавшиеся детские умы».

Как уже отмечалось, один из участников ролика — Игнат Сергеевич Артеменко, который в 17 лет стал партизаном отряда Быховской партизанской бригады.

Участвовал в боях за освобождение Белоруссии, в Харьковском сражении.

В 1944 году при форсировании Днепра его партизанский отряд соединился с частями регулярной Красной армии. Игнат Артеменко воевал затем в составе Второго Белорусского фронта.

После войны закончил офицерские курсы и продолжил военную службу. В общей сложности, Игнат Артеменко отдал службе в армии 39 лет. В отставку ушел в звании полковника.