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«Навальный - Мальчиш-плохиш, продавшийся буржуям за банку варенья» - Владимир Волков

ПОЛИТИКА

Председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» Владимир Волков сравнил оппозиционера Алексея Навального с литературным персонажем из повести Аркадия Гайдара.

На своей странице в соцсетях прокомментировал публикацию Алексея Навального, где он комментирует клип, в котором запечатлены люди, зачитывающие преамбулу к конституции. Навальный назвал героев ролика «продажными холуями» и «предателями».

«Никогда не интересовался деятельностью этого человека, но сегодня сразу от нескольких коллег пришли возмущенные отзывы — Навальный в критике ролика, где граждане РФ высказываются в поддержку поправок в Конституцию, называет их "позором страны" и "предателями". В том числе и ветерана Великой Отечественной войны Артеменко Игната Сергеевича — полковника ВВС в отставке, кавалера медали "За боевые заслуги", ордена Отечественной войны 2 степени и т.д. И вот у меня сразу возник вопрос — если человек, рисковавший своей жизнью, в боях с фашистами, по сути подарив жизнь тому же Навальному "предатель", то кем является человек, живущий на деньги иностранных спонсоров и делающий все возможное, чтоб дискредитировать страну в которой живет? У меня ответ один — второй человек просто конченая мразь, напоминающая персонажа из моего детства — Мальчиша-плохиша, продавшегося буржуинам за банку варенья», — написал Владимир Волков.

ИА «Башинформ»
Теги: мнение
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