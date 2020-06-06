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«А чей холуй вы?»: общественник Олег Галин призвал к ответу Алексея Навального

ПОЛИТИКА

Общественник, представитель региональной общественной организации морских пехотинцев «Витязь» Олег Галин призвал к ответу оппозиционера Алексея Навального, который в своих соцсетях разместил пост, в которых назвал уважаемых страной людей «предателями» и «продажными холуями».

«Хочу сказать Вам, что не все, что рождается в Вашей голове, дОлжно выдаваться за факт. Вы назвали предателями людей, среди которых истинные патриоты своей (а не западной, как у некоторых) Родины. Например, Вы назвали предателем Игната Сергеевича Артеменко, благодаря которому Вы имеете сейчас возможность жить, сытно кушать и обливать помоями его же. Игнат Сергеевич уже в семнадцать лет стал партизаном отряда партизанской бригады. Участвовал в боях за освобождение Белоруссии, в Харьковском сражении. В 1944 году при форсировании Днепра его партизанский отряд соединился с частями регулярной Красной армии. Воевал в составе 2-го Белорусского фронта. После войны закончил офицерские курсы и продолжил службу. В общей сложности он отдал армии 39 лет. В отставку ушёл в звании полковника. А чем можете гордиться Вы? Думаю, что Вы на коленях должны попросить прощения у ветерана, да и у других замечательных людей, снявшихся в ролике. Буду благодарен Вам за соответствующее видео! И, да — ответьте на вопрос, только правдиво — А чей холуй Вы?», — написал Олег Галин на своей странице в «ВКонтакте».

ИА «Башинформ»
Теги: мнение
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