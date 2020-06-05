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«Только люди без совести могут так говорить о настоящих патриотах страны» - мнение

ПОЛИТИКА

Волну возмущения вызвало высказывание Алексея Навального относительно ролика с участием известных людей, в котором речь идет о Конституции. Председатель регионального отделения общества «Знание» Сергей Ширинкин прокомментировал в соцсетях эту ситуацию.

«Не могу не откликнуться на ситуацию, связанную с оскорблением в соцсетях уважаемых людей со стороны Навального. Речь идет об И.С. Артеменко, прошедшем всю войну и прослужившем в армии 39 лет, гениальном хирурге Л.Бокерия, настоящем народном артисте В. Лановом и других гражданах нашей страны, которые высказались в поддержку поправок в Конституцию, — написал Сергей Ширинкин. — Считаю ниже своего достоинства вступать в дискуссию в этой ситуации, ибо только люди без совести, предатели и подонки могут так говорить о настоящих патриотах страны, да и о всех, кто не согласен с Навальным и его хозяевами.

Меня беспокоит в данном контексте, что в интернете появляется немалое количество людей, которые готовы лайкать кому угодно, ретранслировать фальшивки и провокационные агитки, которых сегодня расплодилось множество. Кто эти люди, на мой взгляд? Прежде всего, конечно, это профессионалы, работающие за деньги. С ними мне тоже не о чем говорить. Другие люди, мне кажется, либо не вникают в суть публикаций и не понимают, что играют на руку пятой колонне, либо пытаются создать себе имидж умного, прогрессивного, глядящего далеко вперед, всезнающего, талантливого и т.п. человека, непримиримого борца или хотя бы критика режима. Как говорит молодежь, важно хайп словить. Можно и о них не думать, но ведь нельзя не думать о том, что статьи этих сказителей читает множество людей, прежде всего молодежь, и многие начинают в это верить. К сожалению, сегодня в мире и в нашей стране в полной мере реализуется принцип пропаганды Геббельса «Чем чудовищнее ложь, тем быстрей в нее поверят». Не буду делать рекламу, но сколько сегодня, не побоюсь этого слова, идиотских теорий, слухов, сплетен широко распространяется в нашем мире. В том числе и по поводу поправок к Конституции. Так и хочется кричать: «Люди, включите мозги. Задайтесь вопросом: кому выгодны и нужны эти вбросы. Особенно если вы хотите переслать это другим людям».

Сегодня можно писать что угодно. Но я убежден, что если человек что-то или кого-то критикует, то приведи достоверные аргументы, а не сплетни, и обязательно предложи что-то конкретное. В противном случае дискуссия сначала превратится в базар, а потом в хамство и оскорбления».

ИА «Башинформ»
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