«Юнармия» Башкирии считает недопустимым оскорбление людей, которые сражались с врагом

Алексей Навальный 2 июня назвал ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артеменко, а также «ребенка войны», сопредседателя Центрального штаба «Бессмертный полк России» Ланового Василия Семёновича «продажными холуями», «предателями» и «позором страны».

Региональный штаб движения «Юнармия» Республики Башкортостан осуждает и считает недопустимым оскорбление людей, которые мужественно сражались с врагом на фронтах Великой Отечественной войны, а также занимаются формированием в обществе уважительного отношения к России, её истории, увековечением памяти погибших при защите Отечества.

«Такое поведение — это просто хамство и подлость с целью привлечь к себе внимание», — резюмировал руководитель регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Республики Башкортостан Арсен Зинатуллин.