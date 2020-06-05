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«Юнармия» Башкирии считает недопустимым оскорбление людей, которые сражались с врагом

ПОЛИТИКА

Алексей Навальный 2 июня назвал ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артеменко, а также «ребенка войны», сопредседателя Центрального штаба «Бессмертный полк России» Ланового Василия Семёновича «продажными холуями», «предателями» и «позором страны».

Региональный штаб движения «Юнармия» Республики Башкортостан осуждает и считает недопустимым оскорбление людей, которые мужественно сражались с врагом на фронтах Великой Отечественной войны, а также занимаются формированием в обществе уважительного отношения к России, её истории, увековечением памяти погибших при защите Отечества.

«Такое поведение — это просто хамство и подлость с целью привлечь к себе внимание», — резюмировал руководитель регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Республики Башкортостан Арсен Зинатуллин.

ИА «Башинформ»
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