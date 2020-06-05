«Не вешайте на нас ярлыков» - руководитель «Пионеров Башкортостана» Ирина Антонова

Алексей Навальный разместил ролик от RT, где известные люди читают преамбулу к Конституции и назвал всех выступающих «продажными холуями и предателями». В этом ролике выступает также ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, то есть фактически Навальный назвал «предателем» ветерана войны.

Председатель Региональной детской общественной организации «Пионеры Башкортостана» Ирина Антонова отметила, что редко реагирует на различные заявления «политиков», но сегодня не может смолчать.

«Господин Навальный назвал предателем Родины человека, который воевал, много лет служил в армии, офицера и просто человека, возраст которого требует к себе почтения. Я прошу прощения у Артеменко Игната Сергеевича. Благодарю за Вашу позицию и поддерживаю ее. Конституция страны — важный документ и к ее статьям следует относиться соответственно. Предыдущая Конституция писалась в переходный период, сейчас пришло понимание многих процессов 1990-х, 2000-х годов. Наступило время осмысления наших реальных ценностей в главном законе моей страны. Это наше право на цельность страны, единство людей. Это ценности, которые передаются из поколения в поколение. Принять решение о поправках и высказать мнение — право каждого гражданина, не вешайте на нас ярлыков».