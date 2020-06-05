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Член Общественной палаты РБ Расуль Сагитов: «Право красно его использованием»

ПОЛИТИКА
Фото: ОП РБ

Член Общественной палаты РБ Расуль Сагитов: «Право красно его использованием» Фото: ОП РБ

На 1 июля назначено общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России. Член Общественной палаты РБ, радиожурналист, писатель и переводчик Расуль Сагитов считает, что в данном случае каждый человек должен воспользоваться своим правом голосования и принять то или иное решение.

«По моему убеждению, не стоит оставаться в стороне от таких мероприятий, как выборы или референдум, поскольку ты гражданин этой страны, ты ответственен за нее и решай ее судьбу лично, чем потом выражать недовольство решением, принятым без твоего голоса. Добавлю, что плебисцит для того ведь и проводится, чтобы точку зрения высказал каждый гражданин, обладающий таким правом, иначе это могло бы осуществиться и упрощенным путем – на уровне заксобраний регионов, федерального парламента и главы государства, что потребовало бы и меньших расходов. Поэтому считаю долгом использовать свое право – прийти в избирательный участок и ответить на вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» – право красно его использованием. К тому же в самом начале, когда президентом была инициирована данная кампания, сразу было заявлено о том, что как решит избиратель, так и произойдет», — добавил общественник.

По его мнению, участие в голосовании важно еще и потому, что российская Конституция, в отличие от основных законов некоторых других государств, является актом прямого действия, то есть используется, соблюдается и применяется независимо от того, изданы или нет законы, иные правовые акты, развивающие, детализирующие ее положения.

Расуль Сагитов также напомнил, что Конституция РФ не пишется заново, а лишь изменяется, «то есть ее основные положения остаются прежними».

ИА «Башинформ»
Теги: голосование по поправкам в Конституцию РФ
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