Фото: ИА «Башинформ» Законодательная база Башкирии может быть пересмотрена в связи с поправками в Конституцию Фото: ИА «Башинформ»

В связи с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию, которое Владимир Путин назначил на 1 июля, законодательная база Республики Башкортостан может быть пересмотрена. О планах депутатов по совершенствованию республиканского законодательства рассказал спикер парламента Константин Толкачев.

По его совам, Основной Закон государства принимался в непростое время, в сложной экономической и политической обстановке, и невозможно было предусмотреть все нюансы, предугадать вехи дальнейшего развития страны.

«Два-три десятка лет, казалось бы, небольшой период, но ситуация с тех пор кардинально изменилась. Сейчас необходимо привести Конституцию в соответствие с реально сложившимися отношениями, а также заложить в закон то, о чем никто не думал на момент его принятия», — высказал свое мнение председатель Госсобрания.

Он напомнил, что поправками предлагается закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий, МРОТ не ниже прожиточного минимума, запрет иметь иностранное гражданство лицам, занимающим в России важнейшие должности, дополнительные требования к кандидатам на должность Президента. Кроме того, важны положения, связанные с сохранением природных богатств страны, укреплением норм о целостности и независимости государства, повышении его обороноспособности.

Вместе с тем, Константин Толкачев отметил, что в Конституции есть достаточно размытые формулировки.

«Для того чтобы они вошли в практику, необходимо будет принять ряд законов как на федеральном, так и на региональном уровнях», — считает спикер парламента республики.