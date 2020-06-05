Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 69.01 ↑

EUR 77.32 ↓

5 июня Пятница

Уфа   °

Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
Молния
04.06.20: выявлено с COVID-19 - 3608, выздоровели - 1276, скончались - 18. За сутки - 107 новых случаев инфицирования.
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Законодательная база Башкирии может быть пересмотрена в связи с поправками в Конституцию

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

Законодательная база Башкирии может быть пересмотрена в связи с поправками в Конституцию Фото: ИА «Башинформ»

В связи с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию, которое Владимир Путин назначил на 1 июля, законодательная база Республики Башкортостан может быть пересмотрена. О планах депутатов по совершенствованию республиканского законодательства рассказал спикер парламента Константин Толкачев.

По его совам, Основной Закон государства принимался в непростое время, в сложной экономической и политической обстановке, и невозможно было предусмотреть все нюансы, предугадать вехи дальнейшего развития страны.

«Два-три десятка лет, казалось бы, небольшой период, но ситуация с тех пор кардинально изменилась. Сейчас необходимо привести Конституцию в соответствие с реально сложившимися отношениями, а также заложить в закон то, о чем никто не думал на момент его принятия», — высказал свое мнение председатель Госсобрания.

Он напомнил, что поправками предлагается закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий, МРОТ не ниже прожиточного минимума, запрет иметь иностранное гражданство лицам, занимающим в России важнейшие должности, дополнительные требования к кандидатам на должность Президента. Кроме того, важны положения, связанные с сохранением природных богатств страны, укреплением норм о целостности и независимости государства, повышении его обороноспособности.

Вместе с тем, Константин Толкачев отметил, что в Конституции есть достаточно размытые формулировки.

«Для того чтобы они вошли в практику, необходимо будет принять ряд законов как на федеральном, так и на региональном уровнях», — считает спикер парламента республики.

ИА «Башинформ»
Теги: поправки в Конституцию, Госсобрание
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии участились случаи внутрисемейных заражений коронавирусом пожилых
В Башкирии изменился характер распространения очагов новой коронавирусной инфекции (КВИ). Если раньше люди заражались по большей части в общественных мес
Российский космонавт сфотографировал горы Башкирии из космоса
Космонавт Роскосмоса Иван Вагнер сфотографировал с борта Международной космической станции горы Башкортостана. Живописные снимки он опубликовал в своем I
В Уфе росгвардеец с супругой пришли на помощь сбитому на дороге рабочему
В Уфе росгвардеец с супругой оказали доврачебную помощь пострадавшему в ДТП дорожному рабочему. Инцидент произошел вечером 1 июня на Затонском шоссе. Вое
Коронавирус в Башкирии: Число заболевших резко возросло; как дезинфицировать при COVID-19
В новый инфекционный центр под Уфой поступили первые пациенты с коронавирусом. Объем поражения легких у больных 25-35%. Борьба с COVID-19: что произошл
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть