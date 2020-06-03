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Башкирия получила третье по объему финансирование из резервного фонда РФ

ПОЛИТИКА

Башкирия получила 8,075 млрд рублей в качестве бюджетных ассигнований из резервного фонда России на выравнивание финансовых возможностей. Это третье по объёму федеральное финансирование в стране (после Татарстана и Кемеровской области).

«Это может свидетельствовать о высоком рейтинге Республики Башкортостан и ее политических лидеров, в частности, в таких вопросах имеют большое значение лоббистские возможности руководителя региона Радия Хабирова», — считает политолог Евгений Соболев.

Напомним, что 22 мая было подписано распоряжение правительства Российской Федерации о выделении Минфином России из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетных ассигнований в размере 100 млрд рублей на предоставление бюджетам регионов дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. Всего данное распоряжение коснулось 56 субъектов Российской Федерации. Сумма дотаций для каждого субъекта разная, в зависимости от того, на сколько его экономика пострадала. Данные меры поддержки направлены для компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.

ИА «Башинформ»
Теги: финансирование, бюджет
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