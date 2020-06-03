Поправки в Конституцию РФ вселяют уверенность гражданам страны в завтрашнем дне - эксперт

1 июля 2020 года состоится голосование по поправкам в Конституцию страны, которое окажет большое влияние на граждан России. Агентство «Башинформ» обратилось к члену Общественной палаты РБ Лиде Исаргаковой с просьбой поделиться своим видением относительно предлагаемых поправок и голосования по ним.

По мнению общественницы, факт участия в голосовании зависит от самого гражданина, от его политической зрелости и уровня политической культуры, которые воспитываются в семье и в школе.

«Если ребенок видит активность родителей на выборах, их гражданскую зрелость, активность, то для него во взрослой жизни это станет нормой. А знания, полученные на уроках истории и обществознания, лишь подкрепят его убеждение. Сделать свой выбор в день голосования придут те, кто чувствует ответственность за семью, страну. Будут и те, кто станет критиковать, мол, все и так решено, а всего-то надо ознакомиться с проектами поправок и принятое решение отразить на бланке. Уверена, что жители нашей республики примут активное участие в голосовании», — считает эксперт.

Что касается самих поправок в Конституцию РФ, собеседник агентства советует обратить особое внимание на предлагаемые изменения в сфере культуры и благосостояния населения. «Очень важен факт поддержки и охраны культуры государством. Не менее важная, на мой взгляд, поправка, заключается в обеспечении и гарантии государством минимального размера оплаты труда не менее величины прожиточного минимума. А также индексация пенсий не реже 1 раза в год. В сложившихся непростых социально-экономических условиях обозначенные гарантии вселяют уверенность гражданам страны в завтрашнем дне», — отметила Лида Исаргакова.