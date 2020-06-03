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Депутат Госсобрания Башкирии Александр Дегтев досрочно сложил свои полномочия

ПОЛИТИКА
Фото: социальные сети

Депутат Госсобрания Башкирии Александр Дегтев досрочно сложил свои полномочия Фото: социальные сети

Депутат Госсобрания, избранный от партии «Единая Россия», Александр Дегтев написал заявление на имя председателя парламента Константина Толкачева с просьбой досрочно прекратить его полномочия.

«Александр Дегтев сдает депутатский мандат по собственной инициативе. У него есть такое право. Хочу поблагодарить его за продуктивную работу в парламенте и пожелать дальнейших успехов в профессиональной деятельности. Он зарекомендовал себя как активный, деятельный депутат, вникающий в суть всех вопросов, вносящий свои инициативы. В прошлом созыве он был заместителем председателя комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и территориальному развитию. В составе этого комитета продолжал работу и в текущем созыве», — прокомментировал уход депутата Константин Толкачев.

Александр Дегтев был избран депутатом по Новиковскому одномандатному избирательному округу № 14, поэтому по закону замещение мандата не предусмотрено. Жители этой части Уфы выберут нового депутата.

Справка.

Александр Дегтев родился 18 июня 1977 года в городе Абдулино Оренбургской области. Окончил Башкирский государственный университет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Трудовую деятельность начал в 1992 году в АО «ДА» техником, затем работал экономистом. В 1997–1999 годах – экономист, юрист ООО «УРАЛВЭС». В 1999–2008 годах работал в Институте права Башкирского государственного университета. В 2008–2009 годах – ведущий референт аппарата фракции «Единая Россия» в Государственной Думе. С 2009 года – заместитель директора ЗАО «Центр правовых технологий». С 2010 года – директор ООО «Управляющая компания «Целевой капитал».

ИА «Башинформ»
Теги: Госсобрание РБ
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