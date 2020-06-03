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Нашумевший законопроект о «тихом часе» не примут без мнения жителей Башкирии

ПОЛИТИКА
Фото: Ксения Калинина

Нашумевший законопроект о «тихом часе» не примут без мнения жителей Башкирии Фото: Ксения Калинина

Законопроект о дневном «тихом часе» вынесен на общественное обсуждение. Как сообщалось ранее, документ, принятый депутатами в первом чтении, предусматривает введение штрафов за нарушение в многоквартирных домах и общежитиях так называемого «тихого часа» с 13.00 до 15.00 часов. В это время предлагается запретить проведение шумных ремонтных работ.

«Обсуждение ведется на сайте парламента. Любой житель республики может высказать свое мнение в поддержку или против законопроекта», – заявил председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

Эта тема затрагивает интересы большого числа граждан. Окончательное решение по законопроекту депутаты решили принять только осенью, с учетом результатов обсуждения.

Размеры штрафов за нарушение «тихого часа» предлагается установить следующие: для граждан от одной тысячи до двух тысяч рублей, для должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей, для юридических лиц – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

По данным пресс-службы Госсобрания, ограничения не будут касаться случаев ликвидации аварий, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также неотложных работ, связанных с личной и общественной безопасностью граждан. Кроме того, исключения предлагается сделать для новых жилых домов в течение полутора лет с момента ввода в эксплуатацию.

Проект закона направлен на охрану тишины и покоя жителей региона.

ИА «Башинформ»
Теги: тихий час
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