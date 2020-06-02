Фото: ИА «Башинформ» Эксперт пояснил плюсы введения в Башкирии новых условий регулирования продаж алкоголя Фото: ИА «Башинформ»

Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственном Собрании – Курултае РБ Рустам Ишмухаметов прокомментировал недавно принятый закон, наделяющий Госкомитет РБ по торговле и защите прав предпринимателей правом устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкоголя.

«Это позволяет перейти к более мягкой схеме регулирования ограничений, – сказал Рустам Ишмухаметов. – Если, например, в каком-то районе проходит местный праздник и принимается решение о неуместности продажи алкоголя в этот день, то соответствующий запрет будет вводиться только в этом районе. Закон также нацелен на повышение эффективности запрета о продаже алкоголя в ночное время, часы, в которые продажа запрещена, можно будет устанавливать дифференцированно для разных городов и районов. Кроме того, в республике есть муниципалитеты, неоднократно заявлявшие о желании стать безалкогольными зонами. Новый закон позволит реализовать подобные инициативы».