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«Нам необходима сильная страна с хорошей медициной» - Шамиль Валеев

ПОЛИТИКА
Фото: Кирилл Пенкин, сайт ПроУфу

«Нам необходима сильная страна с хорошей медициной» - Шамиль Валеев Фото: Кирилл Пенкин, сайт ПроУфу

По мнению руководителя аппарата Общественной палаты РБ Шамиля Валеева, два месяца самоизоляции дали понять, что люди нуждаются в сильном государстве с хорошей медициной.

«Я думаю, что основным лейтмотивом будет то, что за два месяца люди поняли, что нам необходима сильная страна с хорошей медициной и развитым волонтерским движением. Я думаю, что каждый найдет, за что голосовать в этот день», — сказал он в интервью телеканалу БСТ.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции 1 июля. Этот день выпадает на среду и объявлен нерабочим с сохранением зарплаты.

ИА «Башинформ»
Теги: голосование по поправкам в Конституцию РФ
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