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В Башкирии за безопасностью детского отдыха будет следить Межведомственная комиссия

ПОЛИТИКА

В Башкирии вопросами организации отдыха и оздоровления детей будет заниматься Межведомственная комиссия. Соответствующий законопроект принят депутатами Госсобрания республики.

В состав комиссии войдут депутаты, представители республиканских органов исполнительной власти, федеральных территориальных надзорных органов, Уполномоченный по правам ребенка в РБ, также могут включаться представители общественных объединений.

﻿«Тема детского отдыха находится у нас на особом контроле, – прокомментировал председатель Государственного Собрания Константин Толкачев. – К сожалению, неоднократно бывали случаи, в том числе в нашей республике, когда в детских лагерях дети получали серьезные травмы. Соответственно, необходим максимальный контроль за безопасностью детей. Здоровье подрастающего поколения – один из ключевых государственных приоритетов».
По словам спикера парламента, комиссия будет заниматься контролем за обстановкой в сфере детского отдыха, вести мониторинг ситуации с отдыхом и оздоровлением детей в республике, анализировать результаты мероприятий в рамках оздоровительной кампании, проводить семинары для организаций отдыха и оздоровления детей, разрабатывать соответствующие программы и предложения. Также комиссии предстоит реагировать на случаи нарушения законодательства в сфере детского отдыха.

Члены комиссии будут выявлять и проверять информацию о нарушениях законодательства в области организации отдыха и оздоровления детей, о предоставлении таких услуг организацией, не включенной в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. Предполагается оперативное реагирование, выезд членов комиссии на места в таких случаях. У комиссии также будет право вносить предложения об исключении соответствующих организаций из реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, если выяснится, что условия в таких организациях не соответствуют установленным требованиям.

ИА «Башинформ»
Теги: законопроект, детский отдых
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