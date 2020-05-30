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Михаил Мурашко и Радий Хабиров встретились с медиками-волонтерами

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков, Дмитрий Мухаметкулов

Фото: Олег Яровиков, Дмитрий Мухаметкулов

В Уфе министр здравоохранения России Михаил Мурашко и глава Башкортостана Радий Хабиров посетили волонтерский центр Башкирского государственного медицинского университета.

Центр создали в мае 2011 года. Он объединяет в себе медицинское, социальное, событийное, спортивное и международное направления. По-настоящему проявили себя добровольцы-медики во время пандемии коронавируса. Они принимают звонки людей, которые находятся на карантине и самоизоляции, пожилых и маломобильных граждан, помогают обеспечивать их лекарствами и продуктами, оказывают психологическую помощь.

По словам волонтёров, работающих на «горячей линии», после ослабления режима самоизоляции звонков от нуждающихся стало заметно меньше.

«Молодцы, ребята! Спасибо вам большое, – сказал руководитель Минздрава. – Для людей, особенно пожилых, этот период был большим стрессом, и ваша помощь многое значит».

В завершение встречи студенты подарили Михаилу Мурашко и Радию Хабирову форменные жилетки волонтерского центра БГМУ.

ИА «Башинформ»
Теги: мурашко, хабиров, волонтеры
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