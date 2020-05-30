Михаил Мурашко и Радий Хабиров побывали у памятника Салавату Юлаеву

Фото: Олег Яровиков















Фото: Олег Яровиков

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и глава Башкирии Радий Хабиров предприняли прогулку по площади Салавата Юлаева. Этого пункта не было в программе делового визита, но глава республики предложил гостю немного развеяться и посетить визитную карточку Уфы — памятник народному герою Башкирии.

30 мая федеральный министр совершает рабочую поездку в столицу Башкирии, где посетил ряд строящихся и планируемых объектов – новые корпуса онкодиспансера и кардиоцентра, осмотрел место расположения будущего Центра детской гематологии, принял участие во Всероссийской конференции онкологов, встретился со студентами медицинского университета.