Мурашко оценил активность строительства нового корпуса кардиодиспансера в Уфе
Фото: Олег Яровиков
Мурашко оценил активность строительства нового корпуса кардиодиспансера в Уфе Фото: Олег Яровиков
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил высокие темпы строительства и выдерживание сроков при строительстве нового хирургического корпуса кардиодиспансера в Уфе.
«Кардиологический корпус строится очень активно. За девять месяцев основные конструкции возведены, идет уже формирование фасада здания», — сказал Мурашко.Напомним, 30 мая Михаил Мурашко совершил официальный визит в Башкирию.
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