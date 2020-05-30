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Федеральному министру в Уфе показали будущий корпус Кардиоцентра

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

В Уфе министр здравоохранения России Михаил Мурашко и глава Башкирии Радий Хабиров посетили Республиканский кардиологический центр. Они ознакомились с работой отделений одного из ведущих медицинских учреждений региона. По словам главного врача Ирины Николаевой, ежегодно через центр проходят свыше 14 тысяч пациентов. Здесь выполняется порядка 20 тысяч операций, из них более 5 тысяч – по программам оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

В прошлом году стартовала реконструкция кардиоцентра. Она предусматривает строительство нового хирургического корпуса площадью более 32 тыс. кв. м, а также реновацию существующих помещений. Работы планируется завершить в 2023 году. Стоимость проекта превышает 6 млрд рублей. Строительство ведётся за счёт республиканского бюджета.

Радий Хабиров и Михаил Мурашко обсудили возможность привлечения федерального софинансирования проекта. Соответствующая заявка от республики находится на рассмотрении в правительстве России.

ИА «Башинформ»
Теги: мурашко, хабиров, кардиоцентр
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