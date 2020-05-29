Голосование по Конституции предлагают провести на открытом воздухе

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) и Роспотребнадзор согласовали рекомендации по проведению голосования по поправкам в Конституцию, согласно которым весь процесс может пройти на открытом воздухе, сообщает РБК.

В рекомендациях ЦИК и Роспотребнадзора указывается на то, что для проведения голосования перед зданием, где находится избирательный участок, следует оборудовать площадку на открытом воздухе. Она может представлять собой несколько веранд, навесов или тентов.

«Вблизи каждой площадки для голосования должна быть санитарная комната с водоснабжением, оборудованная мыльными принадлежностями и одноразовыми полотенцами или электросушилками, для обеспечения возможности мытья рук членами комиссии и участниками голосования», — говорится в документе.

Также должен быть организован температурный контроль избирателей на подходе к месту голосования. Если у пришедшего на голосование обнаружат повышенную температуру, то его направят в отдельное дополнительное помещение с установленной в нем урной для голосования.

Согласно документу, необходимо заранее проработать и утвердить схему передвижения избирателей в месте для голосования для исключения массового скопления людей и очередей.

«Для организации раздельных потоков участников голосования по возможности предусмотреть отдельно вход на территорию к месту голосования и выход с нее», — отмечается в рекомендациях ЦИК и Роспотребнадзора.

Кабины для тайного голосования должны использоваться без передней шторки.

«Перед проходом к месту голосования должен быть оборудован пункт применения антисептических средств для дезинфекции рук участников голосования и выдачи им одноразовых масок и перчаток», — говорится в документе.

Для избежания массового скопления людей на избирательных участках голосование может быть растянуто на несколько дней.

Паспорта рекомендуется не давать в руки членам комиссии, а показывать бесконтактным способом.

Кроме того, избирательные комиссии должны будут заранее получить данные тех, кто находится на карантине из-за коронавируса. Они должны быть отмечены в списках, после чего их отправят в специальное место для голосования.

Пациенты с подтвержденным коронавирусом смогут проголосовать после того, как будут занесены в специальный реестр. Члены избиркомов в костюмах химзащиты посетят их, не заходя в квартиру или дом.

Всероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию намечено на лето 2020 года. Все поправки, по решению рабочей группы, вынесут на голосование единым пакетом.