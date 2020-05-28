Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 71.06 ↓

EUR 77.90 ↓

28 мая Четверг

Уфа   °

Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
Молния
28.05.20: выявлено с COVID-19 - 3021, выздоровели - 1007, скончались - 18. За сутки - 79 новых случаев
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Башкортостан принял участие в онлайн-встрече к трехлетию Ассамблеи народов Евразии

ПОЛИТИКА

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов провел дружественную встречу с сопредседателями Генерального совета Ассамблеи народов Евразии, своими заместителями, с руководителями представительств организации, а также с участием почетных гостей, друзей и партнеров из Франции, Индии, Сербии, Болгарии, Армении, Казахстана и других дружественных государств.

Встреча прошла в онлайн-формате и была приурочена к трехлетию со дня основания Международного союза неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии». В ходе конференции были подведены итоги деятельности Ассамблеи за три года. Участники мероприятия отметили важность большого евразийского партнерства народов на основе духовно-нравственных принципов, во имя утверждения мира и согласия, посредством развития многостороннего сотрудничества и общественной (народной) дипломатии. Как раз данные задачи и призвана решать Ассамблея народов Евразии.

Генеральный секретарь Ассамблеи Андрей Бельянинов отметил, что за три года своего существования Ассамблея расширила круг партнёров, и сегодня членами Ассамблеи являются представители более 40 стран. Программа деятельности Ассамблеи народов Евразии включает в себя различные международные проекты и мероприятия, реализуемые в разных странах Большой Евразии.

Первый заместитель генерального секретаря — руководитель генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии Светлана Смирнова привела в пример ряд успешных программ и проектов Ассамблеи: Дети Евразии, Молодежная Ассамблея народов Евразии. На сегодня представительства Ассамблеи функционируют уже в пяти регионах России: Ленинградской, Калужской, Свердловской областях, г. Севастополе, Республике Башкортостан. Помимо развивающихся проектов и представительств, в планах Ассамблеи организация ежегодного Всемирного общественного саммита.

Отдельно в ходе совещания было отмечено теплое партнерство Ассамблеи с руководством Республики Башкортостан. 24 мая 2019 года между Ассамблеей и Правительством Республики Башкортостан подписано соглашение о сотрудничестве, а 31 января 2020 года в республике образовано Представительство Ассамблеи народов Евразии в Республике Башкортостан. В частности, Башкортостан станет площадкой для проведения Евразиады. Как отметил в своей речи президент РАТМ Холдинга новосибирской областной федерации футбола Эдуард Таран, Евразиада является важным проектом и фактически — крупнейшим спортивным состязанием в Европе. В 2019 году организаторами проведена огромная работа, доработана идея проекта, осуществлен поиск партнеров. С начала текущего года переговоры о проведении мероприятия успешно проведены на уровне Правительства Республики Башкортостан, Министерства молодежной политики и спорта республики. Эдуард Таран особо подчеркнул, что проект «Евразиады» хорошо воспринимается не только спортсменами, но и органами власти разных стран.

Справка. Представительство Ассамблеи народов Евразии в Республике Башкортостан занимается международным продвижением региона в странах Большой Евразии; проводит благотворительные мероприятия, осуществляет культурно-просветительскую, научно-исследовательскую и издательскую деятельность. Руководит представительством Ассамблеи народов Евразии в Республике Башкортостан первый вице-премьер правительства Андрей Назаров.

ИА «Башинформ»
Теги: Ассамблея народов Евразии
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе на УМПО подозревают вспышку коронавируса
На УМПО («Уфимское моторостроительное производственное объединение») подозревают вспышку новой коронавирусной инфекции. Инфекцию выявили у семерых сотруд
Глава Кушнаренковского района Башкирии предложил желающим заработать 100 тысяч рублей
Глава администрации Кушнаренковского района Башкирии Руслан Гизатуллин на своей странице в «Фейсбуке» предложил желающим работу с достатком под 100 тысяч
Суд Салавата вынес приговор 17-летней девушке за убийство сестры
Суд башкирского Салавата приговорил к одному году ограничения свободы 17-летнюю девушку, утопившую семилетнюю сестру в тазе с водой. Дело со статьи «Уби
Медсестра из Уфы выиграла в лотерею загородный дом стоимостью 700 тысяч рублей
Медсестра из Уфы выиграла в лотерею загородный дом стоимостью 700 000 рублей. Победительница увидела рекламу лотереи в соцсети, установила мобильное прил
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть