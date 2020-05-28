Башкортостан принял участие в онлайн-встрече к трехлетию Ассамблеи народов Евразии

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов провел дружественную встречу с сопредседателями Генерального совета Ассамблеи народов Евразии, своими заместителями, с руководителями представительств организации, а также с участием почетных гостей, друзей и партнеров из Франции, Индии, Сербии, Болгарии, Армении, Казахстана и других дружественных государств.

Встреча прошла в онлайн-формате и была приурочена к трехлетию со дня основания Международного союза неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии». В ходе конференции были подведены итоги деятельности Ассамблеи за три года. Участники мероприятия отметили важность большого евразийского партнерства народов на основе духовно-нравственных принципов, во имя утверждения мира и согласия, посредством развития многостороннего сотрудничества и общественной (народной) дипломатии. Как раз данные задачи и призвана решать Ассамблея народов Евразии.

Генеральный секретарь Ассамблеи Андрей Бельянинов отметил, что за три года своего существования Ассамблея расширила круг партнёров, и сегодня членами Ассамблеи являются представители более 40 стран. Программа деятельности Ассамблеи народов Евразии включает в себя различные международные проекты и мероприятия, реализуемые в разных странах Большой Евразии.

Первый заместитель генерального секретаря — руководитель генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии Светлана Смирнова привела в пример ряд успешных программ и проектов Ассамблеи: Дети Евразии, Молодежная Ассамблея народов Евразии. На сегодня представительства Ассамблеи функционируют уже в пяти регионах России: Ленинградской, Калужской, Свердловской областях, г. Севастополе, Республике Башкортостан. Помимо развивающихся проектов и представительств, в планах Ассамблеи организация ежегодного Всемирного общественного саммита.

Отдельно в ходе совещания было отмечено теплое партнерство Ассамблеи с руководством Республики Башкортостан. 24 мая 2019 года между Ассамблеей и Правительством Республики Башкортостан подписано соглашение о сотрудничестве, а 31 января 2020 года в республике образовано Представительство Ассамблеи народов Евразии в Республике Башкортостан. В частности, Башкортостан станет площадкой для проведения Евразиады. Как отметил в своей речи президент РАТМ Холдинга новосибирской областной федерации футбола Эдуард Таран, Евразиада является важным проектом и фактически — крупнейшим спортивным состязанием в Европе. В 2019 году организаторами проведена огромная работа, доработана идея проекта, осуществлен поиск партнеров. С начала текущего года переговоры о проведении мероприятия успешно проведены на уровне Правительства Республики Башкортостан, Министерства молодежной политики и спорта республики. Эдуард Таран особо подчеркнул, что проект «Евразиады» хорошо воспринимается не только спортсменами, но и органами власти разных стран.

Справка. Представительство Ассамблеи народов Евразии в Республике Башкортостан занимается международным продвижением региона в странах Большой Евразии; проводит благотворительные мероприятия, осуществляет культурно-просветительскую, научно-исследовательскую и издательскую деятельность. Руководит представительством Ассамблеи народов Евразии в Республике Башкортостан первый вице-премьер правительства Андрей Назаров.