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На выборах в Башкирии предстоит заместить более 1690 депутатских мандатов

ПОЛИТИКА

В Башкортостане 13 сентября 2020 года состоятся 112 основных избирательных кампаний по выборам депутатов представительных органов в 7 городских округах, 54 муниципальных районах, 10 городских поселениях и 41 сельском поселении. В общей сложности будут замещаться более 1690 депутатских мандатов. С 25 по 31 мая партия «Единая Россия» проводит предварительное голосование для выдвижения своих кандидатов. Всего было зарегистрировано 4799 кандидатов для участия в процедуре.

Среди них больше всего желающих в районах – 2730 кандидатов, в сельских поселениях – 975 и примерно одинаково в городских округах и городских поселениях (535 и 559 соответственно). Среди кандидатов 20,2% — молодежь в возрасте до 35 лет.

Предварительное голосование на уровне муниципалитетов проходит по четвертой модели. Это означает, что в качестве выборщиков выступают только члены партии, утвержденные оргкомитетом. Среди них работники сферы образования, здравоохранения, науки, культуры и сельского хозяйства, главы сельских поселений, предприниматели, руководители предприятий. Каждый из них хорошо знает свою территорию, проблемы и пожелания людей.

Голосование организовано в местных отделениях «Единой России» районов и городов. Выборщики подходят к месту организованно, без большого скопления. Также есть возможность проголосовать дистанционно. Прием документов от желающих принять участие в предварительном голосовании осуществлялся в период с 1 марта по 15 мая. Голосование проходит по 31 мая включительно, а итоги будут подведены не позднее 2 июня.

ИА «Башинформ»
Теги: Выборы
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