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В Кигинском районе нуждающимся многодетным семьям раздали семена для посадки и кур-несушек

ПОЛИТИКА
Фото: пресс-служба регионального отделения &quot;Единой России&quot;

Фото: пресс-служба регионального отделения &quot;Единой России&quot;

Нетрадиционно подошли к решению вопроса помощи своим нуждающимся землякам в Кигинском районам. Вместе раздачи традиционных продуктовых наборов в период пандемии COVID-19 в муниципалитете решили, что в хозяйстве многодетным малоимущим семьям больше понадобятся куры – несушки.

«Мы с командой подумали и решили, что продукты за один раз съедят, а молодые куры, особенно несушки хорошей породы будут каждый день нести свежие яйца. Это хорошее подспорье для людей. Конечно, немного получилось. Всего восемь семей мы смогли обеспечить, но я думаю, что это не последняя помощь», — прокомментировала глава администрации Кигинского района Зухра Гордиенко.

Наряду с курами-несушками семьям были розданы семена моркови, свеклы, огурцов и кабачков.

«Партийный проект «Садовая грядка» реализуется в нашем районе успешно. Можно с уверенностью сказать, что сегодня оказана комплексная помощь. Я надеюсь, что у всех будет хороший урожай, который обеспечит продуктами наши многодетные нуждающиеся семьи на целый год», — сказал секретарь местного отделения «Единой России» Алмаз Гайфуллин.

ИА «Башинформ»
Теги: Единая Россия, социальная помощь
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