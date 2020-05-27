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Депутаты Госсобрания Башкирии запретят «наливайки» в жилых домах

ПОЛИТИКА

Депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии на ближайшем заседании планируют запретить в республике так называемые «наливайки». В частности, народные избранники на пленарном заседании рассмотрят изменения в закон о регулировании производства и оборота этилового спирта и алкоголя.

«Документом предлагается установить ограничение по площади не менее 25 квадратных метров для зала обслуживания объектов общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях и реализующих при этом алкогольную продукцию», — уточнили в пресс-службе регионального Госсобрания.

По словам председателя Курултая Константина Толкачева, бары, рюмочные и прочие подобные заведения, расположенные в подвалах, на первых этажах жилых домов, в киосках рядом с ними, собирают вокруг себя асоциальных личностей, которые нарушают тишину и покой граждан.

«В таких местах складывается неблагоприятная криминогенная обстановка. И все это под окнами у людей, в двух шагах от детской площадки, школы, детского сада. Причем круглосуточно, поскольку такие заведения продают алкоголь и ночью – при наличии лицензии общепита это не запрещено. По факту же такая ночная торговля в розлив зачастую ведется магазинами, которые имитируют оказание услуг общественного питания», — сказал спикер Госсобрания республики.

Ранее сообщалось о том, что в апреле Госдума приняла поправки, ограничивающие продажу алкоголя в заведениях общепита.

«Мы не стали сильно закручивать гайки и ограничились пока требованиями к помещению, которые близки к минимальным – 25 квадратных метров. Наша цель – обеспечить общественный порядок и безопасность в жилых зонах, не ущемляя при этом интересов бизнеса в сфере общепита. Будем следить за развитием ситуации. Если обстановка с общественным порядком не улучшится, вернемся к этому вопросу», — сообщил Константин Толкачев.

ИА «Башинформ»
Теги: Госсобрание, депутаты, законопроект, наливайки
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