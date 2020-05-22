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Общественные движения должны объединять здравые силы, а не разъединять — сенатор Гумерова

ПОЛИТИКА

Верховный суд Башкортостана 22 мая признал общественную организацию «Башкорт» экстремистской и принял решение о запрете ее деятельности. Своим видением этого события делится председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова:

«Безусловно, решение суда в отношении общественной организации «Башкорт» основывалось на доводах, доказательствах. Самое печальное в этой истории, почему она и была признана деструктивной, в том, что деятельность была направлена на разжигание национальной розни, на то, чтобы организовывать митинги, шествия и всяческие деструктивные движения и нарушить спокойствие в обществе.

Я убеждена, что деятельность общественных организаций в нашей республике, вообще в Российской Федерации, должна быть направлена на консолидацию общества, даже если это национальная общественная организация. Безусловно, они должны собирать вокруг себя интересные идеи, проекты по сохранению языка, культуры, по привлечению грантов, ведь сегодня есть возможность получить гранты не только на республиканском, но и на федеральном уровне. Я сама помогала и помогаю нашим общественным организациям участвовать в проектах федерального масштаба для того, чтобы продвигались интересные проекты в области культуры, сохранения языка, интересные гастроли. И это находит живой отклик и у жителей Республики Башкортостан, и у наших земляков, которые проживают за пределами региона и Российской Федерации. Хочу здесь провести аналогию с высказыванием Президента РФ Владимира Путина, который сказал, что история должна объединять, а не разъединять. Точно также и общественные движения должны служить консолидации всех здравых сил, мыслей, идей, а не к тому, чтобы разъединять. Настолько сегодня хрупок мир, настолько сегодня много внешних вызовов, и если мы еще будем направлять общественное движения для дестабилизации обстановки — не считаю, что это есть хорошо.

Очень жаль, что энергия, силы организации «Башкорт» были направлены на дестабилизацию, на деструктивный контент. Мы должны очень чутко относиться к культуре, языку, и мне верится, что большинство общественных движений, которые есть сегодня в Республике Башкортостан, направлено на конструктивную деятельность, и я как сенатор поддерживала и буду поддерживать все творческие идеи, конструктивные и позитивные».

ИА «Башинформ»
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