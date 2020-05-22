В деятельности «Башкорта» больше политического, чем конструктивной деятельности - мнение

Верховный суд Республики Башкортостан 22 мая признал общественную организацию «Башкорт» экстремистской и принял решение о запрете ее деятельности. Политолог, кандидат географических наук Александр Егоров прокомментировал решение суда:

«В такой многонациональной республике, как Башкортостан, продвигать идеи о якобы ущемлении и недостаточности прав какого-либо этноса, в том числе башкирского, — неконструктивно и не имеет никаких оснований. В деятельности этой организации было больше политического содержания, чем конструктивной деятельности, направленной на культурное и образовательное развитие, которое является залогом просвещения и укрепления равноправного проживания всех этносов на общей для нас территории республики».