Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 70.92 ↓

EUR 77.79 ↑

22 мая Пятница

Уфа   °

Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
Молния
22.05.20: выявлено с COVID-19 - 2514, выздоровели - 793, скончались - 18. За сутки - 90 новых случаев
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Эксперт: «Изначально благие цели «Башкорта», скорее всего, попали в руки манипуляторов»

ПОЛИТИКА

Верховный суд Республики Башкортостан 22 мая признал общественную организацию «Башкорт» экстремистской и принял решение о запрете ее деятельности. Директор Института истории и государственного управления Башкирского государственного университета Амина Уразова прокомментировала решение суда:

«Считаю, что национальное движение должно быть позитивным с точки зрения отстаивания не только культурной автономии, но и экономических прав и свобод. В данном случае, приходится признать, что благие изначально цели организации «Башкорт», скорее всего, попали в руки манипуляторов, которые умело использовали молодых и во многом азартных людей в своих целях. К сожалению, многие вещи управляются закулисно, и «Башкорт» не смог противопоставить этому свою идеологическую зрелость, политическую компетентность и знания. Чтобы быть лидером, надо быть безупречным, а лидеры «Башкорта» не могут этим похвастаться».

ИА «Башинформ»
Теги: суд, решение, мнение
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии ночью выпал снег
В ночь на 21 мая в Белорецком районе Башкирии выпал снег. Синоптики предупреждали местных жителей о возможных заморозках, но то, что они проснутся и увид
Глава Башкирии сообщил, за что будет менять главных врачей больниц
Главе Башкортостана Радию Хабирову поступает информация о том, что люди не могут попасть на прием к врачам. Об этом он заявил на оперативном совещании в
В Минздраве Башкирии прокомментировали очаг коронавируса в Салаватском районе
На территории Салаватского района Башкирии, на границе с Челябинской областью, возник очаг коронавирусной инфекции. Еще 12 мая три человека с подозрением
Депутат из Башкирии досрочно покинет Госсобрание
Госсобрание Башкирии покинет представитель «Единой России» Иван Лавренов. Решение о досрочном сложении полномочий депутата планируют принять 28 мая - на
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть