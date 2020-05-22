Эксперт: «Изначально благие цели «Башкорта», скорее всего, попали в руки манипуляторов»

Верховный суд Республики Башкортостан 22 мая признал общественную организацию «Башкорт» экстремистской и принял решение о запрете ее деятельности. Директор Института истории и государственного управления Башкирского государственного университета Амина Уразова прокомментировала решение суда:

«Считаю, что национальное движение должно быть позитивным с точки зрения отстаивания не только культурной автономии, но и экономических прав и свобод. В данном случае, приходится признать, что благие изначально цели организации «Башкорт», скорее всего, попали в руки манипуляторов, которые умело использовали молодых и во многом азартных людей в своих целях. К сожалению, многие вещи управляются закулисно, и «Башкорт» не смог противопоставить этому свою идеологическую зрелость, политическую компетентность и знания. Чтобы быть лидером, надо быть безупречным, а лидеры «Башкорта» не могут этим похвастаться».