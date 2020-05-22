Общество начинает вырабатывать иммунитет на идеологию радикального национализма - мнение

Кандидат исторических наук, сотрудник Центра гуманитарных исследований Минкультуры Башкирии Азамат Буранчин поделился с «Башинформ» своим видением ситуации с БОО «Башкорт». Сегодня Верховный суд признал организацию «Башкорт» экстремистской и запретил ее дальнейшую деятельность.

«Не касаясь политической стороны данного вопроса, хотелось бы отметить ее важность в контексте социокультурного развития современного башкирского общества. Идеологи БОО «Башкорт» в основном делали акцент на архаические модели поведения, свойственные для аграрного менталитета, призывали к самоизоляции башкирского этноса, что фактически обрекало организацию на культурное отставание в условиях нарастающей урбанизации и модернизации, — считает ученый. — Причем руководители «Башкорта», не имея на то никаких оснований, часто выступали от имени всего народа, игнорируя мнение других его представителей и социальных групп. Сегодня башкирское общество начинает постепенно вырабатывать иммунитет на идеологию радикального национализма, который, на мой взгляд, просто уже не может обладать интегрирующей функцией в силу разнородности социума. Следовательно, необходимы новые интеграционные механизмы консолидации народа, в том числе с учетом общегражданских ценностей. Это историческая логика его внутреннего развития на современном этапе».