Члены организации «Башкорт» еще в 2015 году проявили себя экстремистами - мнение

Руководитель молодежного совета Всемирного курултая башкир в Оренбурге Ильмир Мамбетов прокомментировал признание общественной организации «Башкорт» экстремистской:

«Если честно, я давно уже знал, что эта организация таковой и является. Я запретил проводить их мероприятия в Оренбургской области, и, как уже всем известно, получил от них физические увечья в 2015 году. Они уже тогда проявили себя экстремистами. Или, как это назвать, я не знаю, впятером-всемером бить человека, тем более своей национальности».

22 мая Верховный суд Республики Башкортостан признал башкирскую общественную организацию «Башкорт» экстремистской и принял решение о запрете ее деятельности.