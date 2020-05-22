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Организация «Башкорт» всегда обслуживала интересы тех или иных групп - мнение

ПОЛИТИКА

Верховный суд Республики Башкортостан признал башкирскую общественную организацию «Башкорт» экстремистской и принял решение о запрете ее деятельности. Директор Дома дружбы народов Ильгиз Султанмуратов прокомментировал это решение:

«За организацией «Башкорт» я наблюдаю с самого её рождения. Самостоятельной она никогда не была, а, по моему мнению, всегда обслуживала интересы тех или иных групп, среди которых самого башкирского народа не было. Используя актуальные проблемы башкирского населения как вымпел, они не могли предложить адекватных и действенных путей их решения. А недавно, выступив против возвращения северо-западных башкир в лоно родного этноса, они фактически выступили против единства и развития башкирского народа».

ИА «Башинформ»
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