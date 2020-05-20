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Депутаты Госсобрания Башкирии обсудят ситуацию с коронавирусом в республике

ПОЛИТИКА

28 мая на очередном пленарном заседании в режиме видеоконференции депутаты Госсобрания Башкортостана заслушают и обсудят доклад республиканского Минздрава «О деятельности организаций здравоохранения и мерах государственной поддержки медицинских работников в условиях коронавируса».

«Ситуация с коронавирусом уже не первый месяц является главной темой в информационной повестке дня. У депутатов накопилось немало вопросов, многие из которых изначально транслируются нашими избирателями. Среди них – готовность медицины к пандемии, качество оказываемой помощи, дополнительные выплаты, установленные медикам, находящимся на передовой борьбы с распространением заболевания, – прокомментировал председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев. – Кроме того, у жителей республики есть вопросы относительно качества оказания медицинской помощи по иным направлениям. Понятно, что сейчас медицинская проблема номер один – коронавирус, но люди страдают и от других болезней, в том числе тяжелых, хронических».

ИА «Башинформ»
Теги: Госсобрание РБ
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