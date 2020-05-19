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Константин Толкачев возглавил медиарейтинг глав парламентов ПФО

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Константин Толкачев возглавил медиарейтинг глав парламентов ПФО Фото: Олег Яровиков

Председатель Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев занял первое место в апрельском медиарейтинге глав региональных парламентов Приволжского федерального округа и пятое место в общероссийском рейтинге.

На втором и третьем местах в ПФО — главы парламентов Татарстана и Нижегородской области. В тройке лучших по России – главы парламентов Москвы, Санкт-Петербурга и Чечни.

Медиарейтинг подготовлен компанией «Медиалогия», занимающейся исследованиями с 2003 года и являющейся лидером в мониторинге СМИ.

Рейтинг составлен на основе базы СМИ системы «Медиалогия». Она включает в себя более 56 тысяч источников СМИ: телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-издания.

«Медиалогия» автоматически ежедневно обрабатывает 500 тысяч сообщений СМИ и 100 млн сообщений соцмедиа.

Галина Бахшиева
Теги: Госсобрание РБ, Толкачев
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