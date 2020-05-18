Бюджет Башкирии является социально-ориентированным уже на протяжении многих лет - мнение
Бюджет Башкирии является социально-ориентированным уже на протяжении многих лет, считает политолог Николай Евдокимов.
Он прокомментировал то, что Башкирия вошла в Топ-3 регионов — лидеров по эффективности мер защиты семей и детей во время пандемии коронавируса. Напомним, рейтинг составили эксперты института социальных исследований.
«Рейтинг ЭИСИ можно считать достаточно объективным. Они ежедневно анализируют достаточно большие объёмы информации. Конечно, как и любой рейтинг он может вызывать разные оценки и суждения, но тем не менее, такие проекты важны для регионов, так как способны выступать фактором, мобилизующим усилия федеральной власти по решению наиболее важных проблем, — отметил политолог. — Бюджет Башкирии является социально-ориентированным уже на протяжении многих лет. Поэтому присутствие нашего региона в Топ-3 субъектов по мерам поддержки семьи и детей можно назвать ожидаемым. Теперь важно подтягивать и остальные сферы, в которых позиции Башкирии несколько слабее».
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