Бюджет Башкирии является социально-ориентированным уже на протяжении многих лет - мнение

Он прокомментировал то, что Башкирия вошла в Топ-3 регионов — лидеров по эффективности мер защиты семей и детей во время пандемии коронавируса. Напомним, рейтинг составили эксперты института социальных исследований.

Бюджет Башкирии является социально-ориентированным уже на протяжении многих лет, считает политолог Николай Евдокимов.

ИА «Башинформ»

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