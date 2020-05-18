Есть партии, компенсирующие пассивность громкими заявлениями в СМИ - мнение

В России существуют несколько карликовых политических партий, которые зарегистрированы как общероссийские, но реально партийную деятельность практически не ведут, а созданы в целях удовлетворения личных амбиций их учредителей. Об одной из таких партий рассуждает политолог, кандидат экономических наук Константин Кузьминых:

Год назад у коммерческих структур Резяпова иссяк постоянный финансовый источник от подрядов регионального фонда ЖКХ, что могло повлиять на политику, проводимую лидером этой партии. Таким образом, подконтрольная ему политическая организация сейчас не более чем инструмент лоббизма материальных ресурсов. Налицо видны попытки использовать партию для давления на власти в погоне за прибылью от партийной деятельности.

Партию ветеранов можно отнести к так называемым карликовым партиям, которые практически не имеют своих депутатов на местах и не ведут активной работы. Партия практически не представлена ни в муниципальных советах, ни в региональных парламентах страны. Из открытых источников видно, что несколько лет назад партийцы участвовали в региональных и местных выборах 13 субъектов РФ и представлены несколькими десятками муниципальных депутатов в двух-трех регионах. Результаты более чем скромные для партии, называющей себя центром патриотического фронта России», — сказал политолог Кузьминых.