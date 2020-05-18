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Есть партии, компенсирующие пассивность громкими заявлениями в СМИ - мнение

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Есть партии, компенсирующие пассивность громкими заявлениями в СМИ - мнение Фото: Олег Яровиков

В России существуют несколько карликовых политических партий, которые зарегистрированы как общероссийские, но реально партийную деятельность практически не ведут, а созданы в целях удовлетворения личных амбиций их учредителей. Об одной из таких партий рассуждает политолог, кандидат экономических наук Константин Кузьминых:

«Сегодня в общественно-политическом спектре страны помимо сформировавшихся парламентских старожилов («Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и ряда других) существуют и малые партии, номинально зарегистрированные как всероссийские, но на деле представленные в 3-5 регионах страны. Бенефициарами таких партий чаще всего являются бизнесмены, которые спонсируют эти «карманные» структуры ради удовлетворения личных амбиций. Такие организации практически не развивают свои партийные ячейки в межэлекторальный период, редко участвуют в федеральных и региональных выборах, но стараются компенсировать пассивность громкими заявлениями в СМИ. Под все эти параметры подпадает и партия ветеранов России, известная исключительно благодаря своему партийному лидеру. Организация создана политиком и предпринимателем Резяповым Ильдаром Венеровичем, выходцем из Республики Башкортостан, уроженцем г. Стерлитамака, инициатором различных судебных процессов на всех своих политических оппонентов. Например, в 2018 году на региональных выборах в парламент Башкирии, будучи кандидатом в Толбазинском одномандатном округе №29, он написал жалобы в самые различные федеральные структуры от ФСБ до президента России, и на местные власти, и на оппонента от «Единой России».

Год назад у коммерческих структур Резяпова иссяк постоянный финансовый источник от подрядов регионального фонда ЖКХ, что могло повлиять на политику, проводимую лидером этой партии. Таким образом, подконтрольная ему политическая организация сейчас не более чем инструмент лоббизма материальных ресурсов. Налицо видны попытки использовать партию для давления на власти в погоне за прибылью от партийной деятельности.

Партию ветеранов можно отнести к так называемым карликовым партиям, которые практически не имеют своих депутатов на местах и не ведут активной работы. Партия практически не представлена ни в муниципальных советах, ни в региональных парламентах страны. Из открытых источников видно, что несколько лет назад партийцы участвовали в региональных и местных выборах 13 субъектов РФ и представлены несколькими десятками муниципальных депутатов в двух-трех регионах. Результаты более чем скромные для партии, называющей себя центром патриотического фронта России», — сказал политолог Кузьминых.

Андрей Жидков
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